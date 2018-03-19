DHA YURT - Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye\'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7\'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Teröristler tarafından silahlı ve roketli saldırıya uğrayan nöbet kulübesi

- Sınırda hattında gözlem yapan silahlı askeri araçlar

- PKK/YPG terör mevzisi

- Sınırdan genel detay görüntüler

- Ağır silah sesi

- PKK/YPG mevzisinden çıkan hafif dumanlar

- Sınırdan detay görüntüler

- Askeri araç kirpiden Rasulayn terör mevzilerine yapılan atışlar

- Silah sesleri

- Genel görüntü detayı

- Tepe üzerine kurulan terör mevzileri

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Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)