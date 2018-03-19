DHA YURT - Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Suriye\'nin Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli sınırdaki askerlere silahlı saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtilen PKK/YPG\'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi
Suriye\'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik silahlı saldırıda bulunmaya çalışan 1 PKK/YPG\'li terörist, askerler tarafından fark edilerek, öldürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
- Sınır hattı
- Teröristlerin kontrol noktası
- Zırhlı personel askeri aracı
- Genel detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)