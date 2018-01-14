DHA YURT - Sınıra askeri sevkiyat



HATAY\'dan, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti.

Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin\'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40\'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı\'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu\'na gitti.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların görüntüsü

-detaylar

(ARŞİV)

-Obüslerle yapılan atışlar

Haber: Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU- Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay)-

