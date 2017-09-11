T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Siirt'te kimyasal zehirlenme:30 kişi hastaneye kaldırıldı

SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırıldı

11 Eylül 2017 23:12

SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı. Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
------------------------
-hastane önü 
-maske takan polisler 
-aktaş köyünden Feridun çelikbaş ile röp 

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRTAktaş KöyüKöy AFADSiirtKöyeSiirt Devlet HastanesiOlayınAFADBölgeyeAfetAcil Durum Müdürü Mehmet Cahit AkkoyunZehirlenmeyeDökümü hastaneFeridunTuran KOYUNCU Mehmet Yücel DurakSİİRT DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24