DHA YURT - Siirt'in ilk kadın başhekimi Şeyda Kayhan, şehit ailelerini ziyaret etti

SİİRT Devlet Hastanesi\'nin ilk kadın Başhekimi Şeyda Kayhan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kent merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi. Ülke doktorlarının her zaman devletinin yanında olduğunu beliten Kayhan, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine de selam gönderdi. Siirt Devlet Hastanesi başhekimliğe 2 hafta önce atanan Anestezi Uzmanı 33 yaşındaki Şeyda Kayhan, ilk kadın başhekim olmaktan onur duyduğunu ve bu onuru Siirtliler ile paylaştığını söyledi. Siirt kent merkezinde bulunduğu süre içerisinde birçok sosyal projeye imza atan Kayhan, daha önce sosyal medya ortamında hastanede bulunan ve kendi tespit ettiği maddi durumu iyi olmayan birçok aileye yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımların halen devam ettiğini belirtti. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle il merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kayhan, \"Bu gün 14 Mart Tıp Bayramımız. Doktorluk bizler için önemli bir görevdir. Bu anlamda şehitlerimizi unutmuyoruz ve 14 Mart Tıp Bayramımızı şehit aileleri ve yakınları ile kutlamak istedik. İki yıla yakındır Siirt Devlet Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2 haftadır yine Siirt Devlet hastanesinde Başhekim olarak göreve atandım. Ben Siirt Devlet Hastanesinin Başhekimiyim, bundan onur, gurur duyuyum çünkü geldiğimden beri canla başla mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Gelir iken çok büyük endişelerim vardır çünkü güneydoğu ile ilgili burayı yaşamayan burayı bilmeyen herkeste olduğu gibi ön yargılarım vardı, Trabzon\'da Karadenizli bir insan olarak. Geldiğimde bu ön yargılarımdan utandım diyebilirim. Çünkü Güneydoğu, Siirt beni bağrına bastı, buradaki her insan, beraber çalıştığım mesai arkadaşlarımdan büyük sevgi gördüm ve ben de bu anlamda büyük bir özveri ile çalışmaya devam edeceğim\" dedi. Ülke hekimlerinin her zaman en iyi şekilde çalıştığını anlatan Başhekim Kayhan, ülkedeki doktorların şimdi de Afrin\'de devam eden operasyona katılan askerlere de destek verdiğini belirterek, \"Türk Hekimleri, ülkemiz hekimleri her zaman en iyi şekilde çalışmış ve ülkemizi temsil etmeye çalışmışlardır. Bu şimdi de aynı şekilde Arfin\'deki süreçte yine desteklerini her zaman vermeye hazırlardır. Bizler oradaki Mehmetçiğin yanındayız. Burada devletin ve askerin yanında olmak bir taraf değildir. Türk hekimleri ve bütün meslektaşlarım devletinin yanındadır. Buradan Afrin\'e selemlar olsun diyorum, bütün hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başhekimin sağlık personeli ile hazırlığı

-Şehit ailelerini ziyareti

-Şehit ailesi ile konuşması

-Başhekimin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

