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DHA YURT - Siirt Eruh'ta  25 öğrenci zehirlendi

SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Kekliktepe Köyü'nde yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci Siirt'teki hastanelere kaldırıldı

05 Ekim 2017 20:49

SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne bağlı Kekliktepe Köyü\'nde yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci Siirt\'teki hastanelere kaldırıldı. 

Eruh İlçesi\'ne bağlı Kekliktepe Köyü Ortaokulu\'nda eğitim gören 25 öğrenci karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine alileri tarafından Siirt\'teki hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alınırken, öğrencilerin öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtilti. Zehirlenen öğrenci velilerinden Selahattin Yıldız, çocuğunun okulda yediği sütlaçtan zehirlendiğini illeri sürerek, \"Okula gittiğim sırada, öğrenciler karınlarını tutarak kıvranıyorlardı. Öğretmenlerine sorduğumda zehirlendiklerini öğrendim ve aracıma bindirdiğim öğrencileri hastaneye getirdim. Sağlık durumları iyi ancak çıkan yemekler konusunda okul yönetimini uyarmıştık\" dedi.


Görüntü Dökümü:
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-Acil servisinden görüntü
-Ambulansların görüntüsü
-Öğreci velisinin konuşması
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,  (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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