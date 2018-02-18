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DHA YURT - Seydişehir'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Konya Seydişehir Sancak Mehteran Derneği'nin önderliğinde STK'ların organize ettiği Zeytindalı Harekatı'na destek amaçlı yürüyüş düzenlendi

18 Şubat 2018 21:52

Konya Seydişehir Sancak Mehteran Derneği\'nin önderliğinde STK\'ların organize ettiği Zeytindalı Harekatı\'na destek amaçlı yürüyüş düzenlendi.  Yürüyüşe bazı parti temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcileri katıldı. Yürüyüş sonrasında Hükümet Meydanı\'na gelen kalabalık halk burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı\'nı okutu. Etkinlik mehter takımının konseri ile devam etti.  Program Afrin\'de görev yapan askerler için yapılan dua ile sona erdi 

Görüntü Dökümü
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-Yürüyüşten görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Mehter takımı 
-Askerler için edilen dua 

Haber-Kamera: KONYA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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