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DHA YURT - Serdar Ortaç Uludağ'ı salladı

TÜRKİYE'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan 'Selfy Whitefest 2018' festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

15 Ocak 2018 10:01

TÜRKİYE\'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan \'Selfy Whitefest 2018\' festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gündeş ile aralarında olan küslük ile ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, \"Barışmak için sahnesine giderim\" dedi.
Uludağ\'da \'Selfy Whitefest 2018\' festivalinin ilk gününde ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilere, Ebru Gündeş ile arasındaki küslük hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde konser için gittiği bir yerde yemek yediği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, \"Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada, \'Ebru abla beni affetsin bir şeyler yapın.\' Bu işin şakası tabi, onu görmek yeterli. Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım kızmaz zaten, sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebruyla dostluğum bitmez artık\" dedi.
Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. \"Gıybet\" şarkısı ile sahneye çıkan Ortaç\'a 2 kadın dansçı da eşlik etti. Ortaç\'ın sahne performansı beğeni toplarken, hayranları eski ve yeni şarkılarına eşlik etti. Dinleyicilerine \"Geçmişten bu güne kadar yazdığım bütün şarkıları size okuyacağım\" diyen Ortaç, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Serdar Ortaç röportajı
-Serdar Ortaç sahne performansı
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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