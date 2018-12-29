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DHA YURT - ŞEMDİNLİ'DE ÜS BÖLGESİ YAKININA ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı

29 Aralık 2018 22:21

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2\'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
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- Askeri helikopterin iniş yapması
- Mirgesav Üs Bölgesi\'nden görüntü
- Kar tünellerinin görüntüsü
- Askerlerin intikalinden görüntü

Haber: Behçet DALMAZ - Kamera:  HAKKARİ,(DHA)-  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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