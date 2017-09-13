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DHA YURT - Şemdinli'de mayınlı tuzak: 1 korucu şehit, 1 asker ve 2 korucu yaralı (2)-Yeniden

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yol emniyeti alan güvenlik güçlerine PKK'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı

13 Eylül 2017 01:30

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde yol emniyeti alan güvenlik güçlerine PKK\'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği\'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: \"12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak Köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP)\'nin infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"


Haber: Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)

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