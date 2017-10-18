DHA YURT - Selfie çekinmek için çıktığı 30 metrelik vinçte korkudan bayıldı

YOZGAT’ta yapımı devam eden TOKİ konutları inşaatında, selfi çekinmek için kule vince çıkan kalıpçı kalfası Bekir Çalışkan 30 metre yükseklikte korkudan baygınlık geçirdi. Çalışkan’ı 30 metrelik vincin üzerinden itfaiye ve AFAD ekipleri ikna ederek inmesini sağladı.

Yozgat Eski Sanayi Sitesi bölgesinde inşaat halindeki TOKİ konutlarında çalışan kalıpçı kalfası 27 yaşındaki Bekir Çalışkan cep telefonuyla selfie çekmek için çıktığı kule vinçte mahsur kaldı. Bekir Çalışkan’ın vince çıktığından habersiz olan operatörün vinci hareket ettirdiği sırada 30 metre yükseklikteki korunaklı kabinde panikleyen kalıpçı kalfası Çalışkan, önce istifra etti, ardından baygınlık geçirdi. Vinç operatörünün durumu fark ederek yardım istemesi sonucu çevrede çalışan işçi arkadaşları yardımına koştu. Bu sırada kendine gelen genç yaklaşık 1 saat kaldığı vinçten inemedi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağırıldı. İtfaiye aracının merdivenine çıkan sağlık ekibi sedye ile kule vincin kabinine ulaştı. Cesaretini toplayan Bekir Çalışkan kendisinin vinç merdivenlerinden aşağı inebileceğini söyledi. Güçlükle aşağı inen Çalışkan sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri görüntüsü

-İtfaiye ve vinçten görüntü

-Sağlık ekibinden görüntü

-Vinç tepesinde işçiler

-İtfaiye merdiveninin uzatılması

-Mahsur kalan gencin kendi imkanlarıyla inmesi

-Ambulasa gitmesi

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

