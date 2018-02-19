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DHA YURT - Sele kapılıp şehit düşen Sözleşmeli Er, 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, zırhlı personel taşıyıcının, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyu nedeniyle devrilmesi sonucu sel suyuna kapılıp şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın (24) cenazesi, memleketi Kon

19 Şubat 2018 20:14

ŞANLIURFA\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, zırhlı personel taşıyıcının, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyu nedeniyle devrilmesi sonucu sel suyuna kapılıp şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın (24) cenazesi, memleketi Konya\'nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi\'nde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 
Bekar ve 4 kardeş olan Şehit Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın cenazesi bugün Şanlıurfa\'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. Buradan da karayoluyla Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy\'e götürüldü. Şehit Ertaş\'in cenazesi ilk önce annesi Durmuşe Başdemir\'in evine getirildi. 
ŞEHİT ANNESİ \'\'İZNE BEKLİYORDUM SENİ OĞLUM\' 
Burada şehit annesi Durmuşe Başdemir, babası Ayhan Ertaş, kardeşleri ve yakınları şehidin cenazesini karşıladı. Şehit annesi Durmuşe Başdemir, oğlunu tabutuna sarılıp, \'\'İzne bekliyordum seni oğlum. Beni de götür. Esat\'ım dayanamayacağım ben. Seni sağlım gönderdim. Seni düşerken gören olmadığı mi yavrum\'\' diyerek ağladı. 
AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELECEKMİŞ 
Alınan helalliğin ardından şehit Ertaş\'ın cenazesi dini ve askeri törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ailesi, yakınlara ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Burada şehit babası Ayhan Ertaş ile şehidin kendisi gibi asker olan ve Kırıkkale\'de görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Cumali Ertaş, tabutun başında durdu. Yaklaşık 1.5 yıllık Sözleşmeli Er olan Esat Ertaş, nisan ayında yapılması planlanan ağabeyi Cumali Ertaş\'ın düğüne geleceği öğrenildi.    
SON KEZ OĞLUNUN TABUTUNA DOKUNDU 
Şehit Ertaş\'ın naaşı kılınan  namazın ardından askerler tarafından omuza alındı. Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan babası Ayhan Erta, elini uzatıp, tabutu okşadı. Şehit Ertaş’ın   Mahalle Mezarlığı\'ndaki şehitliğe defnedildi.  

Görüntü Dökümü :
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- Şehidin cenazesinin Konya Havalimanında karşılanması 
- Hellalik alınması için annesinin evine getirilmesi 
- Annesinden detay
- Annesinin tabuta sarılması 
- Tören alanına getirilmesi 
- Şehidin bababası ve uzman çavuş ağabeyinden detay
-Şehit töreninden detay
- Babasının omuzlara alınan oğlunun tabutuna dokunması 
- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)
 

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