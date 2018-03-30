DHA YURT - ŞEHİTLER KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında güvenliği sağlayan asker ve koruculara yönelik teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu, merkeze bağla Ekmekçiler köyünde düzenlenen törende, kılınan cezane namazının ardından, Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, köylüler ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Ekmekçiler Köyü İlkokulu\'nda düzenlene törende, Siirt Müftüsü Faruk Avraz\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit cenazelerinin bulunduğu tabutlar, köy mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Şehit cenazelerinin taşınması sırasında şehit yakını kadınlar, Kürtçe ağıtlar yakarken, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü. Köy mezarlığına getirilen şehit cenazeleri, burada okunan dualar ve yine yakılan Kürtçe ağıtlar arasında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tören sırasında ve sonrasında şehit yakınlarına sarılarak, intikamlarının alınacağını, kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, onları teselli etmeye çalıştığı görüldü.

38 ÇOCUK YETİM KALDI

Terör örgütü saldırısında 6 güvenlik korucusu şehit olurken, geride ise 38 çocuk yetim kaldı. 26 yaşındaki güvenlik korucusu Seyfettin Başkurt\'un bekar olduğu öğrenilirken evli olan 5 güvenlik korucusunun toplam 38 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit olan köy korucuları ve yetim kalan çocuklarının sayısı şöyle;

\"27 yaşındaki şehit Mehmet Oktay, evli 7 çocuk babasıydı, 40 yaşındaki şehit Abdullah Yüztaş, evli ve 8 çocuk babası, 44 yaşındaki şehit Mehmet Eren, evli ve 9 çocuk babasıydı, 37 yaşındaki şehit Nevzat Gökçe, evli ve 6 çocuk babasıydı, 46 yaşındaki şehit Sıddık Ertan, evli ve 8 çocuk babasıydı.\"

Görüntü Dökümü

-Bakan Soylu\'nun helikopterle köye inmesi

-Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu\'nun helikopterden inmesi

-İlkokulda cenaze namazının kılınması

-Şehit cenazelerinin olduğu tabutların omuzlarda taşınması

-Şehit yakınlarının Kürtçe ağıt yakması

-Bakan Soylu\'nun şehit yakınlarına sarılıp teselli etmesi

-Şehit canezelerinin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)