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DHA YURT - Şehitler diyarı Çanakkale'den Afrin'deki Mehmetçik için dua

ÇANAKKALE İl Müftülüğünce, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatın’da görev yapan Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim,

24 Şubat 2018 18:25


ÇANAKKALE İl Müftülüğünce, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi\'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatın’da görev yapan Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim, Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Çanakkale İl Müftülüğü tarafından, Şehitler Abidesinde, TSK tarafından Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı katılan Mehmetçiğe destek olmak için Kuran-ı Kerim ve dua programı düzenledi. Şehitlikteki programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Alparslan Baysal, İl Emniyet Müdürü Celal, Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce ile il genelinde görev yapan bine yakın müftü, imam, müezzin, Kuran kursu öğreticileri, vaizler ve din görevlileri katıldı.
Şehitler Abidesi\'ndeki programda din görevlileri tarafından TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatın’da görev yapan Mehmetçik için Kuran-ı Kerim, Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, Müftülük olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi\'nde şehit ve şüheda huzurunda, Afrin’de görev yapan askerlere manevi destek olmak için Kuran-ı Kerim ve dua programı düzenlediklerini söyledi. İl genelindeki tüm din görevlilerinin bu programa katıldığını belirten Müftü Arif Gökce, şöyle konuştu: \"Şehitler Abidesi\'nde bine yakın din görevlimizle bir araya geldik. Fetih suresi, Yasin suresi, okunan diğer surelerle, indirilen hatmi şeriflerle birlikte, bütün bu manevi feyiz, bereket ve destek ile Afrin’de görev yapan askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şehitler Abidesi ve din görevlilerinden genel ve detay görüntü.
-Şehitler Abidesindeki Kur’an-ı Kerim okunmasından genel ve detay görüntü.
-Müftü Arif Gökce ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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