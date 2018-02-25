DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün (30) cenazesi memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesi Çatalbadem köyünde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 8 yıllık uzman çavuş Ünlü\'nün, \'\'Şehit olursam, arkamda gözü yaşlı bir eş bırakmak istemiyorum\'\' diyerek şu ana kadar evlenmediği ve 1 yıl kalan doğu görevi süresini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Siirt 3\'üncü Komando Tugayında görevli Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı Harekatı\'nın yürütüldüğü Suriye\'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü\'nün acı haberini, Mersin\'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü\'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman\'ın Ermenek ilçesine bağlı Çatalbadem köyündeki evlerine döndü.

OĞLUNU GECE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Şehit Ünlü\'ün cenazesi askeri uçakla Konya\'ya oradan da karayoluyla memleketi Ermenek ilçesi Çatalbadem köyündeki baba evine götürüldü. Oğlunun cenazesinin gelmesini bekleyen anne Gülseren Ünlü, gözyaşları içinde oğlunu gece rüyasında gördüğünü, saat 04.00 sıralarında ise şehit haberini aldığını belirterek, \'\'Oğlumu gece rüyamda gördüm. \'Anne takım elbisemi ver\' diyordu. Bende geç içeriden al dedim.\' Anne sen takım elbisemi ver. Gideceğim ben\', dedi. Sonra şehit haberini aldım.\'\' diyerek ağıt yaktı. Baba Osman Ünlü de, oğlunun cenazesi getirildikten sonra, tabutuna sarıldı, fotoğrafına alıp öperek, \'\'Oğlum seninle gurur duyuyorum.\'\' dedi.

ASKER, DUYGULANDI

Bir asker ise duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Ünlü\'nün cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinden dini ve askeri törenin yapılacağı Kazancı beldesi meydanına götürüldü.

Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Ünlü\'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından tekrar Çatalbadem köyüne götürülerek, köy mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT OLURUM DİYE EVLENMEMİŞ

8 yıllık Uzman Çavuş Ünlü\'nün, Zeytin Dalı Harekatı\'ndan önce annesi, babası ve kız kardeşini Hatay\'a gezmek için götürdüğü öğrenildi. Şehit, ünlünün ailesinin evlenmesi yönündeki ısrarları üzerine \'\'Şehit olursam, arkamda gözü yaşlı bir eş bırakmak istemiyorum\'\' diyerek şu ana kadar evlenmediği ve 1 yıl kalan doğu görevi süresini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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- Şehit annesinin ağıtları

- Cenazenin getirilmesi

- Şehit babasının, tabuta sarılıp, oğlunun fotoğrafını öpmesi

- Helallik alınlamsından detay

-Askerin ağlaması

-Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesi

- Törenden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETC- Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)