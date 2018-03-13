DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Kart'ın naaşı Ordu'ya getirildi

AFRİN\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes\'te operasyon esnasında şehit düşen Tankçı Uzm.Çvş. Taner Kart\'ın (26) naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı\'na getirildi.

Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Cinderes\'te yürütülen operasyon esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzm.Çvş.Taner Kart\'ın naaşı, Ordu-Giresun Havalimanı\'nda karşılandı. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milletvekili Oktay Çanak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin babası İlhan Kart, annesi Nurlu Kart, şehidin eşi Ayşe Ayşe Kart, daire müdürleri, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Tören mangası tarafından askeri uçaktan alınan şehit Kart\'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Şehit eşi Ayşe Kart, \"Kurban olsunlar yavrum sana, oy canım kocam benim, oy kuzum, oraya yanına benide koyun\" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Kart\'ın naaşı daha sonra karayoluyla törenin düzenleneceği Ünye ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Şehit naaşının uçakla getirilişinden görüntü

-Naaşın uçaktan indirilirken ve omuzda taşınırken görüntüsü

-Şehidin anne ve eşi tabutun peşinden yürürken görüntüsü

-Havalimanında törenden detay görüntü

(SÜRE: 2.06 Dk ) (BOYUT: 120 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

