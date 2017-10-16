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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın, 37 gün önce evlenmişti

IRAK'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın'ın Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'ndek ievine ateş düştü

16 Ekim 2017 23:22

IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndek ievine ateş düştü.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın, acı haberi misafirliğe gittikleri akrabalarının Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki evinde öğrendi. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer, sağlık ekibiyle birlikte gittikleri evde, anne Ayşe ile eşi Sibel Aydın\'a, şehidet haberini verdi. Acı haber üzerine sinir krizi geçiren şehidin annesi ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Babası 10 yıl önce vefat eden şehidin ailesinin evinin bulunduğu Mevlana Mahallesi\'ndeki sokağa taziye çadırı kurulup, Türk bayrakları asıldı. İki yıldır görev yapan şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın, 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi. Şehit Furkan Aydın\'ın yarın Osmaniye\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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