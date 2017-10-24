DHA YURT - Şehit Üsteğmen Köreke son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazasi memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde toprağa verildi. Anne Aydanur Köreke, cenazede şehit oğlunun mavi beresini başına takıp ağıt yaktı.

Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazesi, Yeni Ömerli Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken, anne Aydanur Köreke ve şehidin eşi Esma Köreke güçlükle ayakta durdu. Yakınlarının desteğiyle yürüyen Aydanur Köreke, şehit oğlunun mavi beresini öperek \"Ozan\'ım, Ozan\'ım\" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Cenazenin evin önünden alınmasının ardından acılı anne oğlunun beresini taktı.

Babasının evinde helallik alındıktan sonra Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'in cenazesi Ulu Cami\'ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Vali Ali İhsan Su, Kırıkkale Mühimmat Bölük Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi \'Şehidim hakkını helal bize\', \'Her Türk asker doğar\' sloganları ile Tarsus Şehitliği\'ne götürüldü. Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafı

-Türk bayrağı asılı cenaze aracı

-Morgun önünde bekleyen askeri erkan ve aile ve vatandaşlar

-Morgun önünde dua edilirken anne aydanur ve eşi esma nın gözyaşları

-Anne ve eşi teskin edenler gözyaşları içinde baş sağlığı dileyenler

-Morg önünde bekleyiş sırasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar

-Bolu\'dan ve Hakkari\'den gelen komutanların bekleyişi

-Şehidin Üst Teğmen rütbeli devre arkadaşlarından birisinin görüntüsü

-Morgtan alınan naşın askerler tarafından cenaze nakil aracına yüklenmesi

-Sirenler eşliğinde hastaneden çıkış

-Şehit Cenazenin baba ocağına getirilişi

-Caddeye asılan Dev Türk bayrağı

-Anne Aydanur Köreke\'nin aslanım Ozanım diye ağlaması oğlunun beresini öpüp koklaması

-Annenin baygınlık geçirmesi

-Ağlayan kadınlar

-Şehidin eşinin bitkin hali

-Caddeye asılan bayraklar dualar ve helallik alınması

-Şehidin evin çatısında dua eden kadınlar

-Şehit oğlunun mavi beresini başına takıp dua eden anne aydanur

-Şehidin naşının Ulu camiye getirilişi

-Baba Hüseyin Köreke\'nin bitkin hali

-Şehidin Eşi Esma\'nın tabuttan gözlerini ayırmayarak askerlerin arkasından yürümesi

-Gözyaşlarına boğulan eş,anne ve yakınlar

-Başında Mavi bere ile oğlunun fotoğrafını öpen anne Aydanur

-Cenazeye katılan askeri erkandan görüntü

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında nöbet tutan askerler



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

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