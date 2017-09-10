T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Şehit polis Adnan Saka'nın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)

"ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI" Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi 5 bin kişinin katıldığı tör

10 Eylül 2017 20:37

\"ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI\"
Van\'ın Özalp İlçesi\'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta bulunan ve şehit olan polis memuru Adnan Saka\'nın cenazesi 5 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastane morgundan alınan şehit Adnan Saka\'nın cenazesi ilk olarak Kızılırmak Mahallesi\'ndeki babaevinin önüne getirilerek burada helalil alındı. Yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı. 

\"BU NASIL ACI ALLAHIM\"
Babaevinde alınan helalliğin ardından Cenaze daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami\'ne getirildi. İkindi Namazı\'na müteakiben kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı musallaya konulduktan sonra tabutun başına gelen şehidin kardeşi Kenan Saka tabuta uzun süre sarılarak, \'Bu nasıl acı Allah\'ım. Gardaş bu bayrak bize emanet. Gardaş yıkılmadık gardaş\' diye feryat etti. Şehidin babası İbrahim Saka ise \'Adnanım\' diye gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Adnan Saka Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği\'ne defnedildi. 

Görüntü Dökümü
-Evden helallik alınması
-Cenazenin camiye getirilişi
-Şehidin kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması
-Cenaze namazı
-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİN KİŞİ UĞURLADI" VanAşağıakçagül MahallesiAdnan SakaHastaneKızılırmak MahallesiYakınlarıNASIL ACI ALLAHIM" BabaevindeCenazeUlu CamiNamazıSivas Valisi Davut GülPiyade Eğitim Tugay Komutanı TuğgeneralErtuğrul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24