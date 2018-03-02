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DHA YURT -  Şehit oğlunun tabutunu omzunda taşıdı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23), cenazesi askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi

02 Mart 2018 13:33

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un (23), cenazesi askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. Şehit babası Ahmet Koç ise  oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan, cenaze aracına kadar askerlerle birlikte önde omzunda taşıdı.
Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, geçen 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin\'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldı.  Astsubay Koç, doğum gününe girdikten bir gün sonra dün Afrin\'in Bilal Köy Mevkii\'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu olan bekar şehit Koç\'un cenazesi bugün askeri uçakla memleketi Konya\'ya getirildi. 
Şehit Koç\'un cenazesini havalimanında  3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fıdan Yüksel, askerler, protokol üyeleri ile babası Ahmet, annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı.  Şehit babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu, uçaktan, cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Ardından oğlunun tabutunu öptü. Şehit Koç\'un cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kondu.
Yaklaşık 1.5 ay önce memleketi Konya\'ya izne gelen Koç\'un daha önce de Diyarbakır Lice’de geçici görevde bulunduğu ve kısa bir süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.
Şehit Koç\'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği\'ne defnedilmesi bekleniyor. 
(Görüntü Dökümü 
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- Karşılama töreninden detay
- Askeri uçağın gelişi 
- Şehidin naaşının indirilmesi 
- Şehit babasının oğlunun tabutunu omzunda taşıması 
- Cenaze aracına konması 
- Babanın tabutu öpmesi 
_ Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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