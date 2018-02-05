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DHA YURT - Şehit nişanlısını asker selamıyla uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

05 Şubat 2018 19:41

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Esma Dursun, üniformasını giydiği 1,5 yıllık nişanlısını asker selamıyla uğurladı.
Suriye’nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül için bugün memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi önce hava yoluyla Merzifon Havaalanı’na ardından buradan da kara yoluyla Alaca ilçesine getirildi. Denizhan Mahallesi’nde annesinin yaşadığı evin önüne getirilen şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül için yakınlarından helallik alınıp dua edildi. Ardından cenazesi Eski Ömer Paşa Camii’ne götürüldü. Şehidin babası Mustafa, kardeşleri Fatma ve Muharrem Aygül ile şehidin 1,5 yıllık nişanlısı Esma Dursun, Türk Bayrağı\'na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi Zeynep Aygül\'ü yakınları teskin etmeye çalıştı. Burada öğlen namazı sonrasında İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül\'ün cenazesinin omuzlarda taşındığı sırada Esma Dursun bu yaz için düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını asker selamı vererek uğurladı. 1,5 yıllık asker olan Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül\'ün cenazesi daha sonra Alaca İlçe Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Törene, Vali Necmeddin Kılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Helallik alınması
-Cenazenin camiye getirilmesi
-Cenaze töreninden detay
-Namaz kılınması
-Şehidin babası, kardeşleri ve nişanyısının tabuta sarılması
-Şehidin nişanlısının asker selamı vermesi
-Şehidin tabutunun taşınması
-Törene katılanlardan detay

(SÜRE:4 Dk) (BOYUT:255 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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