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DHA YURT - Şehit Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi

02 Mart 2018 18:15

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek\'in cenazesi, Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi.  Şehit Dinek\'in iki gün önce annesiyle görüşüp \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Aydın\'ın Nazilli ilçesi ile memleketi Denizli\'de büyük üzüntü yarattı. Nazilli\'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48) ile ev hanımı annesi Sezgül Dinek (46), kız kardeşi Nimet Dinek (20) ve 6 ay önce 17 Eylül 2017\'de nişanlandığı Huriye Alaca, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babaocağına Türk bayrağı asıldı, aile yakınları ve komşuları taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Törenden önce şehit evine asılan Türk bayrağının yanına, MHP bayrağı asıldı. Valiliğin uyarısıyla, parti bayrağı şehit evinden kaldırıldı sadece Türk bayrağı kaldı. 1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenilen şehit Mehmet Dinek\'in annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı, alçıya alındığı öğrenildi.  Ayrıca şehidin 2 gün önce annesiyle görüşüp \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi. 
KARDEŞİ VE NİŞANLISINDAN ASKER ÜNİFORMASI
Şehit Mehmet Dinek\'in cenazesi ise önce havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı\'na getirildi. Ardından oluşturulan konvoyla, karayolu ile Aydın\'ın Nazilli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 520 Sokak\'taki babaevine getirildi. 3 bini aşkın Nazillili, helalik alınması için baba ocağına getirilen şehidini yalnız bırakmadı. Ev önünde şehidi karşılayanlar arasında yer alan kız kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca\'nın askeri üniforma giydikleri görüldü. Şehidin kız kardeşi Nimet Dinek\'in \"Ağabey bizi nerelere bıraktın\", nişanlısının \"Daha düğün yapacaktın. Evlenecektik. Bırakıp gittin bizi\" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Kazadan dolayı ayağı alçılı olduğu için koltuk değneğiyle ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen şehidin annesi Sezgül Dinek\'in \"Yavrum. 2 gün önce daha yeni görüşmüştük. Bırakıp gittin bizi\" haykırışı evin önündekileri de ağlattı. Başta baba Kenan Dinek olmak üzere aile fertleri gözyaşlarını tutamayarak, şehidin tabutuna sürekli sarıldı. Evin önünden helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı ve toprağa verileceği memleketi Denizli\'nin Tavas ilçesinin Çalık Mahallesi\'ne gönderildi. Askerlerin omzuna aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konup karayoluyla Denizli\'ye uğurlandı. İlçe sakinleri terör örgütüle lanet sloganları attı. Şehidi Nazilli\'de 3 bini aşkın vatandaşın yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, ildeki kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şehidin fotoğrafı
- Cenazeden görüntü
- kızkardeşi, nişanlısı ve anensinin ferylatları
- Şehidin babasından görüntü
- Helalik alınamsından görüntü
- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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