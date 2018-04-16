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DHA YURT - Şehit ateşi Van'a düştü/EK

ISPARTA'DAKİ EŞİNE HABER VERİLDİ Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Isparta Akkent Mahallesi'nde oturan eşi Nazlı Çelik'e şahadet haberi verildi

16 Nisan 2018 18:58

ISPARTA\'DAKİ EŞİNE HABER VERİLDİ

Şırnak\'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik\'in Isparta Akkent Mahallesi\'nde oturan eşi Nazlı Çelik\'e şahadet haberi verildi. Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ve diğer yetkililerin haber verdiği şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.
GEÇEN YIL ŞIRNAK\'A ATANDI
5 yıl Isparta\'da görev yapan Muğdat Çelik\'in geçen yıl ağustos ayında Şırnak\'a atandığı belirtildi. 19 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik\'in eşi Nazlı Çelik\'in çocukları Furkan (16), Fatma (13) ve Zeynep (3) ile birlikte Isparta\'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehidin evinin bulunduğu caddeden görüntü
- Eve asılan Türk bayrağı detay
- Evin önünde bekleyenler
- Ambulanstan detay
- Detay görüntüler

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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