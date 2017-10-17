DHA YURT - Şehit ateşi Eskişehir'e düştü /EK

ŞEHİDİN ANESİ: RAHAT UYU, İNTİKAMINI ALIRLAR

Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Seçkin Arıkan, memleketi Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan için bugün ikindide Eskişehir Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Arif Arıkan, annesi Esma Arıkan, kardeşi Semih Arıkan, yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehidin babası Arif Arıkan oğlunun Türk Bayrağı\'na sarılı tabutunu öperken anne Esma Arıkan da gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Esma Arıkan, \"Yolun açık olsun bebeğim. Rahat uyu, intikamını alırlar. Bu ülkede asker bitmez\" dedi. İkindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Bakan Osman Aşkın Bak, şehidin dedi Mehmet Ali Usta\'yla birlikte yürüdü. Bakan Osman Aşkın Bak, şehidin dedesine gözyaşlarını silmesi için kağıt mendil verdi. Şehidin kız arkadaşı olduğu belirtilen Nurtane Özdemir de top arabasına konulan şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Top arabasıyla cenaze aracına kadar götürülen şehidin tabutu daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Anne Esma Arıkan cenaze aracının arkasından el salladı. Şehit piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze töreninden,

-Babanın tabuta sarılması,

-Annenin tabuta sarılması,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin askerler tarafından omuzda taşınıp top arabasına konulması,

-Annenin cenaze aracının arkasından el sallamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)