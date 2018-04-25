DHA YURT - Şehit astsubay Akın, Uşak'ta son yolculuğunu uğurlandı

Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesi Büyükoturak Köyü\'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak\'taki \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli\' operasyonunda, Bestler Dereler bölgesi, Soru Tepe mevkisinde, dün (salı) sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü. Evli bir çocuk babası şehit astsubay Akın için memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü\'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evinin önüne getirilip, hellallik alındı. Cenaze, Türk bayrakları ile süslenmiş evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Akın için öğlen Büyükoturak Köyü merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Uşak İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve şehidin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin 5 aylık hamile olan eşi Şenay Akın ise cenaze törenine getirilmedi. Sağlık Bakanı Demircan, cenaze töreninde şehidin TCDD çalışanı babası Ramazan Akın ve şehit annesi Sultan Akın\'a \'başsağlığı\' dilediğinde bulundu. Cenaze töreninde şehit Akın\'ın 2 yaşındaki kızı Göksu Akın\'ın, oğullarının ardından gözyaşı döken babaannesi ve dedesine \"Ağlamayın\" demesi üzerine duygulu dolu anlar yaşandı. Sultan Akın, babasının şehit olduğundan habersiz olan torunun kucağına alıp, bağrına bastı. Şehidin ağabeyi Hasan Akın da annesinin elini bir an olsun bırakmayıp teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazın ardından, Şehit Astsubay Üstçavuş Akın askerlerin omzunda taşınan naaşı, Büyükoturak Köyü Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Sağlık Bakanının ÜAhmet Demircan\'ın şehidin babası Ramazan Akın\'a başsağlığıdilemesi

-Şehidin annesi Sultan Akır ve babası Ramazan Akın\'ın görüntü

-Şehidin kızı Göksu Akın\'ın görüntüsü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA