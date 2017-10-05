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DHA YURT - Şehidin tabutunu kız kardeşi taşıdı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er 26 yaşındaki Abdil Kılınç'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin

05 Ekim 2017 20:12

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, tören mangasıyla birlikte tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.

İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında  PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının dün infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın cenazesi havayoluyla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. Şehit sözleşmeli er Kılınç\'ın cenazesi, karayolu ile Bolvadin İlçesi\'ne bağlı Karayokuş Köyü\'ndeki babasının evine götürüldü. Şehidin baba evinin önündeki cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin babası Bekir Kılınç, annesi Adile, kardeşleri Ahmet, Ali ve Rasime Kılınç, yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
KIZ KARDEŞİ ASKERLERLE BİRLİKTE TABUTU TAŞIDI
Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, \"Ne olur onu götürmeyin\" diyerek ağladı. Tören alanındaki bir albay Rasime Kılınç\'la konuşarak tabutu bırakmasını istedi. Bunun üzerine Rasime Kılınç, tören mangasıyla birlikte ağabeyinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Helallik alınırken fenalaşan şehidin dedesi Abdil Kılınç bayıldı. Kılınç\'a tören alanındaki sağlık ekipleri müdahale etti. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Şehit Kılınç\'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. Abdil Kılınç\'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu\'ndan görüntü
- Şehidin abasından görüntü
- Tabuttan görüntü
- Tabuta sarılan şehidin yakınları
- Şehidin asker olan kardeşi Ali\'nin görüntüsü
- Kız kardeşinden görüntü
- Dedesinden görüntü
- Tabutun taşınması
- Detaylar

Haber- Kamera:Ç Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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