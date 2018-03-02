DHA YURT - Şehidin cenazesini karşılayan kız kardeşi: Hoş geldin ağabeyim (2)

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İNEBOLU’NUN DİBEK KÖYÜ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) cenazesi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenye köyüne getirildi

02 Mart 2018 18:31

İNEBOLU’NUN DİBEK KÖYÜ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24) cenazesi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenye köyüne getirildi.
Evrenye Merkez Camisi’nde Cuma namazı sonrası kılınan şehit Demirel’in cenaze namazına Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Serpil, kız kardeşi Fatma ve eşi Rukiye Demirel, tabuta sarılıp gözyaşı döktüler. Şehidin eşi Rukiye Demirel bu sırada baygınlık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Şehit Arif Demirel’in cenazesi daha sonra Dibek Köyü Bıçakçılar Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Şehidin cenazenin getirilişi
_Cenazede ailesinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi, eşinin bayılması.
_Cenaze namazı
_Detaylar

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (Kastamonu) (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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