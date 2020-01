DHA YURT - Sarp Sınır Kapısı'nda kaçakçılar her yöntemi deniyor

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin açıklamasıyla vücutlarına et sararak sınır kapılarından geçmeye çalışan kaçakçılar gündeme gelirken, Türkiye\'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin\'deki Sarp Sınır Kapısı\'nda da kaçakçılar ilginç yöntemler deniyor. Sınır kapısında yapılan denetimlerde; vücutlarına etin yanı sıra sigara ve içki sarıp geçmeye çalışanların yanı sıra valize koydukları kadın ve çocuklarla hayvanları kaçırmaya çalışan kaçakçılar da yakalandı.

1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı\'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı\'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 6 milyonu aştı. 2017 yılının 9 aylık döneminde ise sınır kapısında geçişler bir önceki yıla oranla yüzde 4 artarak 4 milyon 746 bin 33 yolcuya ulaştı. Kapıdan, bu yılının aynı döneminde ise 479 bin 966 araç giriş çıkış yaptı.

HER YÖNTEM DENENİYOR

Yaya yolcu yoğunluğunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı\'nda ilginç kaçakçılık yöntemleri deneniyor. Gürcistan\'da, Türkiye\'ye oranla daha ucuz olan et, sigara, alkol ve akaryakıt kaçak yöntemlerle ülkeye sokulmaya çalışılıyor. Gürcistan uyruklu kişiler, kaçak et, sigara paketi ve içki şişelerini vücutlarına sararak, sınır kapısından geçmeye çalışıyor. Sınır kapısında insan kaçakçılığı da deneniyor. Denetimlerde; Türkiye\'ye giriş yasağı konulan kadınlar, bavul içerisinde otomobille ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalanırken, ailesi FETÖ\'den firari olarak aranan 14 yaşındaki bir çocuk da valiz içerisinde Gürcistan\'a götürülmek istenirken yakalandı. Ayrıca, çok sayıda kişi de otobüslerin gizli bölmelerinde Türkiye\'ye giriş ya da çıkış yaparken yakalandı. Sınır kapısında, aralarında kedi, köpek, yılan ve kertenkelenin de bulunduğu hayvanlar da kaçakçılar tarafından valizlerde, yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken bulundu.

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü\'nün Sarp Gümrük Sahası\'ndaki görevlileri kaçakçılara karşı sıkı takibini sürdürüyor. Kaçakçılık yapıldığı şüphesi uyandıran araçlar, arama hangarında, eğitimli ve deneyimli personelce, x-ray cihazından geçirilerek aranıyor.

