T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (4)

MUHTAR SAYILGAN'DAN AÇIKLAMA Olayla ilgili açıklama yapan Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, "İki gün önce beni aramıştı

22 Mart 2018 11:10

MUHTAR SAYILGAN\'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, \"İki gün önce beni aramıştı. Beni aradığında Fırat\'la arasında bir husümet olduğunu büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürülen Taylan Koral\'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş\" dedi.
Ayrıca olayda İbrahim Esen eşi Cennet Esen ve oğulları Tarık Esen\'in öldürülmesi sırasında evde Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen\'in de olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan minik Cennet, tüfek sesini duyunca korkup evde saklandı. Daha sonra ise köylüler tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Plaka Tanma Sistemi sayesinde gittiği Kahramanmaraş ilinde yakalanan şüpheli Fırat Yurdakul ise ilçeye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Köyden görüntler
-Muhtarın açıklamaları
Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUHTAR SAYILGAN AÇIKLAMA OlaylaOrtaköy Muhtarı Nazım SayılganBeniFıratSanırımBunlarOlmayıncaBendenBenAvukatlaTarık EsenOndanGeldiktenBuTaylan KoralGelipAyrıcaEsenCennet EsenOlayaCennetDahaCenazeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24