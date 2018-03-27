DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

BABAANNESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hatay\'da, Amanos Dağı kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Tokur’un Samsun\'un Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi\'ndeki babaannesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Belediye Başkanı Halil Akgül de şehidin 85 yaşındaki babaannesi Emine Tokur\'a başsağlığı diledi. Taziyeye gelen şehidin yakınları da Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

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Haber-Kamera: Sait KUZU / Samsun (DHA)

