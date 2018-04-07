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DHA YURT - Samsun'a şehit ateşi düştü

  HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra ilçesine ateş düştü

07 Nisan 2018 11:31

 
HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın memleketi Samsun\'un Bafra ilçesine ateş düştü.
Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından döşenen EYP\'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın acı haberi, bugün öğlen saatlerinde memleketi Samsun\'un Bafra ilçesindeki baba evine ulaştı. Askreri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan\'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan\'ın ise Bursa\'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin baba evine Türk Bayrağı\'nın asılması
-Baba evinden detay
-Şehit babasına taziyede bulunulması
-Acı haberi alıp evin önüne gelenler
-Ağlayanlardan detay
-Detaylar

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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