DHA YURT - Samandağ’da karakola taciz ateşi (2)

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.

Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)