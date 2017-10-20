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DHA YURT - Samandağ’da karakola taciz ateşi

  HATAY’ın Samandağ İlçesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

20 Ekim 2017 00:30


 
HATAY’ın Samandağ İlçesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.
Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesi’nde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI
Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:
\"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45’te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir.\"

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Haber: Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - 

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