DHA YURT - Saman yüklü TIR alev alev yandı



ÇORUM’da saman yüklü TIR alev alev yandı, alevlere müdahale ederken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay kantin Aşağı Sanayi Sitesi 1. Çelik Sokak’ta dün gece saat 01.00 sıralarında, meydana geldi. Sürücü 38 yaşındaki Şaban Ümit Altıntaş\'ın tamir için getirip Sanayi Sitesi\'ndeki tamirhane önüne park ettiği TIR\'daki samanlar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracında bulunan sürücü Şaban Ümit Altıntaş alevleri söndürmek için müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeyi aradı. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen TIR\'ı söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi, bir işyeri ve yakındaki bir araç da hasar gördü.

Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi

- Yanan Tır ve yanan işyeri ile otomobilden görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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