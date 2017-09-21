DHA YURT - Salıncak ipi boynuna dolanan 8 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE\'de bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan 8 yaşındaki Muhammet Sadak, ambulans helikopter ile sevk edildiği Tokat’ta hayatını kaybetti.

Olay Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Çobanlık yapan Ferman-Semra Sadak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Sadak evlerinin yakınında salıncağa binerek sallanmak istedi. Babası Ferman Sadak’ın, otlatmaya çıkardığı hayvanları ahıra götürdüğü sırada Muhammet salıncağa bindi. Bu sırada salıncağın ipi çocuğun boynuna dolandı. Nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi olayı fark eden babası yaptı. Köylülerin yardımıyla çağrılan ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Sadak daha sonra ambulans helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Sadak\'in cenazesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden görüntüler

- Morgdan cenazenin çıkarılması

- Cenazenin nakil aracına konması

- Karaçayır mahallesi muhtarı röportajı

(121 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)