DHA YURT - Salihli'de binlerce kişi şehidini uğurladı

Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, binlerce kişinin katılımıyla memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak\'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK\'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, dün (cuma), teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer askerin tedavisi sürerken, şehidin cenazesi, memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesine getirildi. Şehit Kozak\'ın cenazesi, Durasıllı Mahallesi\'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı, Merkez Hamidiye Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine; şehidin eşi Rabia Kozak, babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Recai Berber, CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı MHP\'li Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilginç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit eşi Rabia Kozak, kocasının kamuflajlı üniformasıyla törene katıldı. Eşi Mustafa Kozak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını alıp defalarca öptü.

ANNE VE KIZKARDEŞTEN \"AĞLAMAYACAĞIZ\" SÖZÜ

Şehit annesi Gülşen Kozak\'ın \"Hiç ağlamayacağım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Sen ağlayanları hiç sevmezdin. Rabbim seni yanına nail eylesin. Bekle biz de geleceğiz yavrum\" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Kız kardeşi Sümeyra Kozak ise \"Ağabey sana ölüm hiç yakışmadı. Genç yaşta seni bizden aldılar. Daha sana doyamadım. Ama ağlamayacağız diye söz verdik. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz\" diye konuştu. Şehit babası Hasan Kozak da oğlunun resmine bakarak uzun uzun öptü, \"Sana dayamadım oğlum\" dedi.Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlar üzerinde taşındıktan sonra, tabut cenaze aracına konuldu. Dev Türk bayrakları eşliğinde cenaze aracının ardından yürüyen vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Alandan \"Şehitler ölmüz vatan bölünmez\" sözleri yükseldi. Şehit Kozak, Durasıllı Mahallesi\'nde toprağa verildi.

KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yanda bu akşam Salihli\'nin Adala Mahallesi\'nde 4\'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamındaki Kıraç konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı Kıraç, konserini şehit haberi nedeniyle iptal etiğini sosyal medya hesabından, başsağlığı mesajı eşliğinde duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze töreninden görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Kamfulaj giymiş şehit eşinden görüntü

- Şehidin annesinden, babasından, kızkardeşinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇARSLAN- Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)