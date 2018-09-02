DHA YURT - Sakarya'da feci kaza  (2)- YENİDEN

HAFİF TİCARİ ARAÇ, İKİ MOTOSİKLETE ÇARPIP DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 3 YARALI

SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 2 motosiklete çarpıp, devrildi. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca\'dan Kocaali yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Ticari araç, karşı yönden gelen 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada bazı kişiler feci şekilde yaşamını yitirdi. Bir kişinin başı vücudundan koptu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletlerle, hafif ticari araçta bulunan 7 kişinin öldüğü tespit edildi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kocaali- Akkoca karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaza ile ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, \"Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8\'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7\" dedi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunuyor. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)