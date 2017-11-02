DHA YURT - Roda Liman Yönetim Kurulu Üyesi Tüzel: Bizim geminin batması ile hiç bir ilgimiz yok

RODA Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde bulunan şirketlerine ait Rodapart Limanı\'ndan aldığı yük ile ayrılan Bilal Bal isimli geminin batma olayı ile hiç bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Geminin yüklenmesinin kaptanın, limandan ayrılmasının ise liman başkanlığının sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Tüzel, \"buna rağmen basında şirketimizin ve limanımızın isminin geçmesi bizleri mağdur etti\" dedi.

Roda Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, DHA Muhabirine, limanlarından aldığı yük ile ayrıldıktan sonra Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli gemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geminin batması ile hiç bir ilgilerinin olmamasına rağmen basında yer almalarının kendilerini üzdüğünü belirten Neşe Tüzel, şunları söyledi: \"Kazaya mağruz kalan gemi 26 Ekim perşembe akşamı saat 21.15\'de limana yanaştı. Bir gün sonra, yani 27 Ekim cuma akşamı \'tufal\' denen demir tozu yüklendikten sonra limanı terk ediyor. Geminin yüklenmesi, ulusal ve uluslararası kurallar gereği kaptanın sorumluluğunda gerçekleşmiştir. Kalkış izni ise yine aynı şekilde, kamu otoritesinin yani Liman Başkanlığının \'oluru\' ile gerçekleşmiştir. Kaptanın istemediği yükleme gemiye yapılamaz. Liman Başkanı ise izin vermezse gemi hareket edemez. Geminin, sorunsuz bir şekilde iskeleden ayrıldığını arkadaşlarımdan öğrendim. Daha sonra ise geminin, 1 Kasım tarihinde Şile açıklarında battığını bizde basından öğrendik. Bu gemide otomotik tanımlama sistemleri bulunuyor. Limandan ayrıldıktan sonra battığı tarihe kadar geçen süre içersinde ne yaptığı rahatlıkla ortaya çıkabilir. Bu olayın ardından, limanımız ve şirketimizin ismi ve markası ile görsellerinin basında yer alması bizleri üzdü ve mağdur etti\"

Haber:BURSA (DHA)