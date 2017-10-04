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DHA YURT - Rize’de selin yaraları sarılıyor

RİZE’de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların hasarları giderilmeye çalışılıyor

04 Ekim 2017 20:08

RİZE’de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların hasarları giderilmeye çalışılıyor. Selin en fazla etkilediği Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde tüm köprülerin ya hasar gördüğü yada yıkıldığı ortaya çıktı. Vadide ayakta kalan ise sadece tarihi kemer köprüler olması dikkat çekti.  

Sel ve heyelanların en fazla hasara neden olduğu Rize’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa, Gürpınar ve Yeşiltepe Köyleri’nde karayolu ve köy yollarında oluşan tahribatların onarılması için çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri yol ağlarında biriken malzemeleri boşaltıyor, dolgu ve duvar çalışması yürütüyor. Dere yataklarına biriken malzemenin de boşaltılmaya başlandığı köylerde elektrik ve su hatları da onarılıyor. Köylerin yer aldığı Senoz Vadisi’nde tüm köprüler ya yıkıldı yada ağır hasar aldı. Vadide tek ayakta kalan yapılar ise tarihi kemer köprüler oldu. Vadideki 200 yıllık Yeşiltepe Kemer Köprüsü selden etkilenmezken yakınındaki iki beton köprü selde ağır hasar aldı.

\'KÖYDEN ÇIKAMADIK\'
Bir hafta sonra yolu ulaşıma açılan Gürpınar Köyü’ndeki vatandaşlarda ilçeye inebildi. Köyde bir yakınına misafirliğe geldiğini anlatan Remzi Usta, bir haftadır zorunlu köyde kaldığını belirterek “Köyde mahsur kaldık. Evler, köprüler yıkıldı, yollar tahrip oldu. Köyde ayakta kalan sadece 300 yıllık bir kemer köprü oldu. Derenin üzerine yapılan tüm köprüler ya yıkıldı yada ağır hasar aldı. Ama kemer köprüler dimdik ayakta.\" dedi.

\'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK\'
Remzi Usta’nın eşi Nuriye Usta da “Sel üzerimize doğru geldi. Evimizin dört bir etrafı gitti. Çok büyük bir korku yaşadık. Bir hafta köyde mahsur kaldık\" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Köy sakinlerinden Osman Aygün ise “Dağ bir anda aşağıya geldi. Baktım ki gidecek yol yok. Köyden ayrılmadık. Bir hafta mahsur kaldık. Ne su ne elektrik var. Alışveriş için bir hafta üzerine çarşıya gidiyorum\" ifadelerini kullandı.      

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Rize’de önceki hafta meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Bölgede 10 ev yıkıldı. Çayeli, Güneysu ve Çamlıhemşin İlçeleri’nde heyelan riski taşıyan 40 ev boşaltıldı. İl genelinde heyelan riski tespit edilen 50 riskli yapı için acil istinat duvarı yapımı kararlaştırıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu ile köy ve mahalle yolları, enerji nakil hatları ve içme suyu şebekeleri de hasar gördü. Selde 20 kadar araç ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.Bölgede hasar tespitinin sürdüğü belirtildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sel ve heyelanların detayları
-Köprülerden detay
-Vatandaşlarla röp.
-Detaylar

Haber-Kamera: RİZE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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