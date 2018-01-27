DHA YURT - REYHANLI'YA ROKET ATILDI: 4 HAFİF YARALI (2) (YENİDEN) 

Suriye topraklarından PKK/YPG\'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Çarşı Camii\'nin arkasındaki bir eve isabet etti. Roket patlamazken, 1\'i çocuk, 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha uzmanları da infilak etmeyen roketle ilgili önlem aldı.

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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Hasan DÖNMEZ / REYHANLI (HATAY) (DHA)

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