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DHA YURT - Reyhanlı'da hasar tespit çalışması yapılan yerlerde vatandaşlar zarar gören ev ve iş yerlerini onarıyor

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine  PYD'li teröristler tarafından Suriye'den atılan ve 1 Suriyelinin yaşamını yitirmesine neden olan roketlerin yarattığı tahribat onarılıyor

24 Ocak 2018 18:11

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine  PYD\'li teröristler tarafından Suriye\'den atılan ve 1 Suriyelinin yaşamını yitirmesine neden olan roketlerin yarattığı tahribat onarılıyor. Hatay Valiliği\'nin hasar tespit çalışması yaptığı yerlerde vatandaşlar zarar gören ev ve iş yerlerini onarıyor. Roketlerin düştüğü alanlarda özellikle şarapnel parçalarının yarattığı tahribat göze çarpıyor. Patlamanın etkisiyle kırılan camlar değiştirilirken, evlerde de yaşanan zarar temizlenmeye çalışılıyor. Saldırıda evi ve işyerinin zarar gördüğünü kendisinin de yaralandığı belirten Mehmet Gürler, \"Her şey bir anda oldu. İş yerinin içindeydim. Bir ışık geldi sonra büyük bir patlama oldu. Ardından dışarı kendimi attım. Başımdan ve elimden yaralandı. Kolumda yanık oluştu. Çok şükür can kaybımız yok. Vatanımızın milletimizin yanındayız\" dedi. Evi hasar gören Halil Erten, \"Allah\'ın izniyle bu harekat sonrası bu terör örgütünden ilelebet kurtulacağız. Evim büyük zarar gördü. Roketin etkisiyle pencere kapı camlar zarar gördü. Eşim  ve çocuklarım diğer odadaymış, bundan dolayı can kaybı yaşamadık\" dedi.
REYHANLI DA  ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay mülki hudutları içerisinde bulunan Reyhanlı ilçesinin Bükülmez bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde, yerleşik olan vatandaşlar haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandı.

Görüntü Dökümü
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- Zarar görmüş evlerden görüntüler
- İşyerlerinden görüntüler
- Şarapnel isabet eden duvarlar
- Yıkılan duvarlar
- Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlarla röp.
- Enkazlar temizlenirken
- Genel ve detay görüntüler
- DHA Muhabiri Murat KİBRİTOĞLU\'nun anonsu

Haber-Kamera:Murat Kibritoğlu-İbrahim MAŞE/REYHANLI,(HATAY),(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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