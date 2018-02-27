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DHA YURT - Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

TSK tarafından icra edilen ve ÖSO güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamındaki operasyonlar, Suriye'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı

27 Şubat 2018 19:28

TSK tarafından icra edilen ve ÖSO güçlerinin de katıldığı \'Zeytin Dalı\' harekatı kapsamındaki operasyonlar, Suriye\'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı. Raco\'nun çevresindeki terör mevzileri vurulmaya başladı. 

Terör örgütlerinin, Türkiye\'nin Suriye sınırındaki etkinliğini sona erdirme amacıyla yürütülen harekatta, Raco çevresinde silah sesleri daha çok duyulmaya başladı. TSK\'nın; jetlerle havadan, topçu atışlarıyla da karadan yaptığı müdahaleye zaman zaman ÖSO güçleri de katıldı. Silah ve mühimmat taşıdığı tespit edilen bir tren hareket halindeyken ÖSO güçleri tarafında vuruldu. Raco çevresinde merkeze yönelik kıskaç daraltılıyor. Azez ve çeşitli bölgelerden ÖSO güçleri, Raco çevresi ve Cinderes tepelerinde mevzilenen diğer ÖSO güçlerine destek olarak gönderiliyor.

Harekatta \'hilal\'in tamamlanmasıyla birlikte, Azez\'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar devam eden \'hilal\' alanı içindeki tüm terör mevzilerine dönük topyekün operasyonun hazırlıkları da sürüyor. Son olarak El Hadid ve Cinderes arasındaki bölgenin kapatılmasıyla gözler Raco, Cinderes ve Afrin merkezlerine çevrildi. Afrin merkeze yönelik operasyonların hız kazanmasıyla, Fırat\'ın doğusunda Tel Rıfat üzerinden Afrin\'e gönderilmeye çalışılan tüm terör unsurlarının da önü kesilecek.

Kısa bir süre içerisinde Tel Rıfat, Ayn Dakna, Minnak Havalimanı ve Marenez\'e yönelik operasyonların da başlayacağı öğrenildi. Böylelikle \'hilal\'in iki ucu, bir tarafta Reyhanlı sınırındaki El Hadid, diğer tarafta ise Azez\'e uzanarak Afrin\'e giden tüm yollar ele geçirilecek.

\'Hilal\' alanı içindeki bölgede son 48 saattir havanın sisli ve yağmurlu olması nedeniyle operasyonların zaman zaman yavaşlayabildiği de bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Foto-slayt

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE  

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