DHA YURT -  PYD; her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

ZEYTİN Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki stratejik dağ ve tepelere terör örgütü PYD/PKK’lıların kule ve tünel inşa ettikleri görüldü. Kısa süre öncesine kadar kuleleri ve tünelleri ile ön plana çıkan,Türkiye’yi gören ve Kilis’i hedef alan roket saldırılarının yapıldığı noktalardan biri olan Sirgaya Tepesi de harekat kapsamında teröristlerden alınarak özgürleştirildi.

Terör örgütü PKK/PYD, iç savaşın başlamasının ardından kanton ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı ile birçok köyü kontrolüne aldı. Arap ve Türkmen kökenli kişileri baskı ile evlerinden uzaklaştırarak buralarda yuvalanan teröristler, Türkiye’nin olası operasyon ihtimaline karşı da hazırlıklara başladı. Son 5 yıllık süreçte Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe ve stratejik nokta teröristler tarafından birer kaleye dönüştürüldü. Teröristler bu süre içerisinde hakim noktaların tamamına 3-4 metre yüksekliğinde 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin etrafını çevrelenen betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde tüneller yapıldı. İçerisinde açılan küçük mazgallar ile teröristlerin nöbet tuttuğu labirent tarzında yapılan tünellerin bazıları kilometrelerce uzatıldı. Kimi tünellerin ucu bulundukları yerden kilometrelerce uzaktaki bir başka tepe veya köye çıkarken, teröristlerin olası operasyonlarda tünelleri kaçış yolu olarak kullandığı belirlendi.

Zeytin Dalı Harekatı ile çok sayıda köy gibi özgürleştirilen dağ ve stratejik nokta arasında Sirgaya Tepesi de bulunuyor. Kuş bakışı 8 kilometre mesafedeki Kilis’i gören hakim noktadaki tepe, harekat kapsamında havadan savaş uçakları, sınır birlikleri tarafından top ve roketatarlar ile ateş altına alınıp, karadan TSK ve ÖSO güçlerinin çatışmasının ardından ele geçirildi. Teröristlerden temizlendikten sonra mayın ve patlayıcı taraması yapılan Sirgaya Tepesinde şimdi Özgür Suriye Ordusu güçleri nöbet tutuyor. Silahlarıyla tepede nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman birkaç kilometre uzaklıkta olan terör örgütü PYD denetimindeki Bafelyun Tepesi, Katme ve Veregen köylerinden yapılan saldırıları karşılık vererek püskürtüyor.

2 KİLOMETRELİK TÜNEL

Sirgaya Tepesinde yıllar önce teröristler tarafından inşa edilen ve harekat kapsamında savaş uçaklarının imha ettiği kulelerin altında labirent tarzı inşa edilmiş 2 kilometre uzunluğunda tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde ayrıca çeşitli noktalarda ayrılmış bölümlerde ranzaların bulunduğu dinlenme odaları, mutfak bulunduğu görüldü. Teröristlerin inşa ettiği tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi’nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi.

SALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

Teröristlerin bir süre önce kaybettiği kritik noktalardan olan Sirgaya Tepesi’ni yeniden ele geçirmek için saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu da öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu güçleri teröristlerin bu girişimlerini engellemeye çalışırken, Türkiye sınırında konuşlu birlikler de bu saldırı girişimlerini ateş destek vasıtaları ile önlüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) -

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