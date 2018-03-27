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DHA YURT - Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma/EK

7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK'lının öldürüldüğünü, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıklamasında bulundu

27 Mart 2018 13:48

7 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK\'lının öldürüldüğünü, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıklamasında bulundu. Yazılı açıklamada şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolu tekrar trafiğe açılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.\"

Haber:TUNCELİ,(DHA) 
 

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