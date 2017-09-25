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DHA YURT - Porsuk Çayı'ndaki atı vatandaşlar kurtardı

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na giren ancak akıntı nedeniyle çıkamayan atı vatandaşlar sudan çıkardı

25 Eylül 2017 17:34

ESKİŞEHİR\'de Porsuk Çayı\'na giren ancak akıntı nedeniyle çıkamayan atı vatandaşlar sudan çıkardı.
Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi Köprüsü altında sahipsiz bir atın Porsuk Çayı\'nda olduğu gören vatandaşlar, buldukları ipi atın boynuna geçirdi. Vatandaşlar, ipi çekerek atı su kıyısına yaklaştırdı. At daha sonra Porsuk Çayı girişinde sudan çıktı. Bir kişinin cep telefonuyla kayda aldığı olayda Porsuk Çayı\'ndan çıkan at daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:
-Cep telefonuyla çekilen görüntüde;
-Porsuk Çayı içerisideki atın,
-Vatandaşların boynundaki iple atı su kıyısına çekmeleri.,
-Sudan çıkan atın uzaklaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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