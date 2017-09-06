DHA YURT - Polis merkezine saldırmak isteyen canlı bomba öldürüldü (2) 

SURİYELİ ÇIKTI

Polis merkezine saldırmak isterken öldürülen canlı bombanın 20 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir E., olduğu anlaşıldı. Polis merkezine 50 metre uzaklıktaki bir apartmanda oturduğu belirlenen saldırganın evine baskın yapıldı. Babası Ahmet E., gözaltına alınırken ev didik didik edildi. 2 kardeşi Suriye\'deki çatışmada öldüğü belirlenen saldırganın da başından şarapnel parçasıyla yaralandığı, sol tarafında kısmi felçlik geçirdiği öğrenildi. 1 yıl önce Mersin\'e ailesiyle birlikte yerleşen Suriyeli saldırganın oturduğu evlerinin balkonundan karakolun rahatlıkla görüldüğü saptandı. Üzerindeki bomba etkisiz hale getirilen Suriyeli saldırganın cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

BAŞSAVCISI: TERÖR SALDIRISI

Karakola gelen Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, \"Saldırgan polis merkezine yaklaştığı sırada \'dur\' ihtarında bulunulmuş ancak ihtara uymaması üzerine etkisiz hale getirilmiştir. Saldırganın terör ve diğer bağlantıları araştırılıyor\"dedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI: KABLOYA ELİNİ ATMASI ÜZERİNE VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki 50\'nci Yıl Polis Merkezi Amirliği\'ne yönelik saldırı girişimi nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Yenişehir İlçesi 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği\'ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmüş, bunun üzerine şüpheli şahsa \'dur\' ikazında bulunulmuş, ancak dur ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen erkek şahsın açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Ali ŞEN-Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE/ MERSİN (DHA)

==============================================