DHA YURT - Polis, kendisini savcı olarak tanıtıp intihardan vazgeçirdi

KARABÜK\'te, evden uzaklaştırma cezası olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan A.K. (48), kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edildi.

İnönü Caddesi\'ndeki 8 katlı Belediye İş Merkezi\'nin çatısına yangın merdivenlerinden çıkarak aşağıya sarkan kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açıp önlem aldı. Polis ekipleri de, evden uzaklaştırma cezası bulunduğu için ikiz çocuklarını göremediğini söyleyen A.K.\'yi ikna etmeye çalıştı. Caddede ve üst geçitte toplanan çok sayıda meraklı vatandaş yaşananları izlerken, bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. A.K., gazetecilere açıklama yapacağını söylemesi üzerine bir gazeteci çatıya çıktı. Açıklama yapmaktan vazgeçen A.K., bu kez de evden uzaklaştırma kararının düzeltilmesi için olay yerine savcı istedi.

Kendisini ikna etmeye çalışan polis, çatıya çıkan sivil polise, \"Savcım buyurun. Suçu yokken evden uzaklaştırma cezası vermişler. Bunu iptal ettirebilir miyiz?\" diye sordu. Sivil polis de, \"O kararı ben verdim. Tamam iptal ettirelim. Bana yanlış anlattılar olayı, sen gel ben gerekeni yapacağım. Muhtar olayı yanlış anlattı, sen gel. Ne yapayım ben, bana yanlış anlattılar. Ben olayı bilmiyorum. Gel anlat dinleyelim. Koskoca savcı senin ayağına gelmiş\" dedi.

A.K., bunun üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildikten sonra baygınlık geçiren A.K., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla çekim yapması

-Çatıdan sarkan A.K.\'yı polisin ikna çabası

-Meraklı vatandaşların arasında bulunan A.K.\'nın köylüleri

-A.K.\'nın sedye ile ambulansa taşınması

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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

