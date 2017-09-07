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DHA YURT - PKK'nın şehit ettiği TEDAŞ arıza şefi Özdel toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik PKK'lı teröristlerin yaptığı saldırıda şehit edilen TEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel memleketi Yüksekova'da toprağa verildi

07 Eylül 2017 17:31

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik PKK\'lı teröristlerin yaptığı saldırıda şehit edilen TEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel memleketi Yüksekova\'da toprağa verildi. 
Yüksekova \'nın Onbaşılar Köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde dün çalışan VEDAŞ ekibine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu evli ve 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin\'in ile evli 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel öldü. Saldırıda Elektrik Mühendisi Fendi Yüzgeç ile işçiler Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya ise, yaralandı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, saldırıda yaşamını yitiren TEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel\'in cenazesi sabah saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesi Morgunda alındı. Akarsu Camii\'nde yapılan törenn ardından Özdel\'in cenazesi Akalan mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaçıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Eski Hakkari HDP Milletvekili Esat Canan, Van VEPSAŞ bölge müdürü Murat Taş, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, TES-İŞ Van Sendika Başkanı Naif Balandır, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, TEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amileri ve çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenazenin morgtan alınması
-Cenaze aracına konulması
-Cami önü ve yapılan dualar
-Sabri Özel\'in toprağa verilişi
-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- 

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