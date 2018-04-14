DHA YURT - Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı (2)

REHİN ALDIĞI EV SAHİBİNİ DE VURDU

Şüpheli, rehin aldığı kayınpederinin ev sahibiyle birlikte sokağa çıktıktan sonra polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Şüpheli rehin aldığı ev sahibini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Bu sırada polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Olayı izleyen mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. polisler güçlükle ayırdı. İki saat süren olayın ardından yaralı rehine hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)

