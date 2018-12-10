DHA YURT - PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA\'da çalıntı ihbarı yapılan otomobil ile polisten kaçan ve 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan Hasan B., \"Otomobili ben çalmadım, sahibine götürüyordum\" dedi.

Saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde 01 VV 444 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden Mehmet B., anahtarı da aracın üzerinde bırakıp, tekel bayiine girdi. Bu sırada otomobile binen bir kişi, hızla uzaklaştı. Mehmet B.\'nin ihbarı üzerine polis, çalınan otomobilin geçebileceği güzargahlarda güvenlik önlemi aldı. Şakirpaşa Caddesi\'nde önlem alan polisin, çalıntı otomobilin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını anons etmesi üzerine, kovalamaca başladı. Şakirpaşa ve Uçak caddelerini geçen otomobil, sulama kanalının kıyı yoluna çıktı. Buradan da Ahmat Cevdet Caddesi\'ne orandan ara sokakları kullanarak Obalar Caddesi\'ne geçen otomobil, Güney Kuşak Bulvarı kavşağında yolu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolünde isminin Hasan B. olduğu tespit edildi.

ÇALMADIĞINI SÖYLEDİ

Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği\'ne getirilen Hasan B., otomobili kendisinin çalmadığını iddia edip, \"Ber arabayı çalandan teslim aldım. Ben çalmadım. Araba park halindeydi, bırakılmıştı. Ben arabayı sahibine götürmek için getirdim\" dedi. Şüphelinin alkol muayenesinde ise 1,32 promil alkollü olduğu saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Caddedeki polislerden görüntü

- Çalıntı otomobilin götürülmesi

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Kelepçeli şüphelinin polis aracına getirilmesi

- Şüphelinin polis aracında konuşması

- Park halindeki otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'30\" BOYUT: 169 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)